Aseguran inmueble con vehículos robados y autopartes en Santiago Miahuatlán

A través de un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con autoridades federales y estatales, aseguró un inmueble presuntamente utilizado para el resguardo de camiones robados, autopartes y vehículos en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla.

La diligencia se realizó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), quienes cumplimentaron una orden de cateo emitida por un Juez de Control en un predio ubicado sobre la carretera Orizaba–Tehuacán, sin número, en la localidad de Villa Alegría.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron el inmueble, así como dos tractocamiones, dos retroexcavadoras, tres semirremolques, cinco dolly, 19 cajas secas, una caja refrigerada, tres plataformas tipo jaula, una góndola y un contenedor, todos con medios de identificación alterados.

Además, se decomisaron una pipa, siete tractocamiones, cuatro vehículos compactos, una plataforma tipo madrina, 10 cajas secas, cuatro dolly, tres plataformas, una cabina de tractocamión, un remolque y un motor de tractocamión, por su probable uso en actividades ilícitas.

El inmueble y todos los indicios asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales y a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

