Pável Gaspar realiza gira en municipios de la Mixteca

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, acudió a los municipios de Chila de las Flores, Petlalcingo e Izúcar de Matamoros para fortalecer la cercanía y el diálogo con las y los ciudadanos en la región de la Mixteca.

En gira de trabajo en Chila de las Flores, el legislador se reunió con habitantes de la comunidad de Ibarra Ramos y con la presidenta municipal, María Teresa Rosas Andrade, para escuchar de primera mano a las comunidades sobre sus necesidades, inquietudes y propuestas.

En su visita a Petlalcingo estuvo acompañado por la presidenta municipal, Isabel Vergara Tapia. Este encuentro permitió conocer de cerca las acciones que se han realizado y fortalecer la coordinación para trabajar por el bienestar de la comunidad.

De igual forma, el legislador acudió al municipio de Izúcar de Matamoros donde, además de establecer un diálogo cercano con la ciudadanía, participó en la inauguración de la nueva cancha de fútbol rápido en el fraccionamiento Rancho Juanitos, intervención que forma parte del programa de Obra Comunitaria.

Pável Gaspar refrendó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las y los mixtecos, así como mantener trabajo de territorio.

