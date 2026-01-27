Alejandro Armenta reafirma impulso al deporte y la cultura

El gobernador Alejandro Armenta afirmó el impulso al deporte y la cultura es una prioridad, al reconocer que estas disciplinas inspiran a la sociedad y que los apoyos continuarán para mantener los triunfos alcanzados. Recordó que en la Universidad de las Bellas Artes, artistas poblanos, nacionales e internacionales presentarán sus obras, con el objetivo de impulsar una exposición de talentos.

“Lo importante es apoyar la cultura, el arte y el deporte”, destacó Alejandro Armenta, al subrayar que durante este fin de semana fue inaugurada la Liga Profesional de Voleibol Femenil en la entidad, en la que Puebla participa con el equipo de las Guerreras.

En este contexto, entregó un reconocimiento a Fátima Rodríguez Rosas, quien en el pasado mes de octubre de 2025 obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Danza, y al pintor poblano Jorge Sergio González Jiménez, por su destacada trayectoria.

En tanto, el subsecretario de Deporte y Juventud, Mauricio García Castillo, señaló que se fortalecen espacios dignos y programas que impulsan el desarrollo deportivo, como el arranque de la etapa estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, iniciada el pasado 10 de enero en disciplinas como Frontón, Fútbol, Ajedrez, Boxeo, Luchas Asociadas, Tenis de Mesa y Handball.

Informó que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla se entregó la invitación oficial para la inauguración de la Olimpiada Nacional 2026, y destacó la presencia del director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, en el Gimnasio Miguel Hidalgo, como muestra del respaldo al deporte poblano y al voleibol femenil.

