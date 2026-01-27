Puebla fortalece seguridad con tecnología, coordinación y operativos

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que en Puebla se combate la impunidad y se atiende la seguridad con resultados y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Puntualizó que, a través de las mesas de seguridad, se coordinan acciones estratégicas con la participación de los tres órdenes de gobierno, las fiscalías, la iniciativa privada, los municipios y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar el bienestar y la paz de la población.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmó que el uso de la tecnología es fundamental en las tareas de investigación, como parte del Eje 3 de la Estrategia Nacional de Seguridad, que impulsa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Destacó que la tecnología adquirida durante el último año fortaleció la coordinación entre el personal en campo, las áreas de investigación y el C5i.

Además, anunció que este año se integrará un sistema de drones inteligentes con bases logísticas de recarga automática, proyecto que será presentado en los próximos 40 días con una demostración en campo, y que permitirá mejorar la eficiencia en la prevención del delito.

Finalmente, informó que, derivado del trabajo interinstitucional y de acciones estratégicas, del 11 de diciembre a la fecha se han ejecutado 67 operativos, de los cuales se lograron 344 detenciones de personas. Resaltó 258 detenciones al juez cívico por alterar el orden público, conducir en estado de ebriedad e ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, entre otros.

Te recomendamos: