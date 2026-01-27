Abandonan cadáver con huellas de presunta tortura en Tehuacán

Cuerpo estaba en un camino de terracería.

El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de la comunidad de Magdalena Cuayucatepec, Tehuacán, donde se informó que la víctima tenía múltiples huellas de violencia y, hasta ahora, se desconoce su identidad.

La tarde del 26 de enero, pobladores de la colonia Cristo Rey, llamaron a emergencias e informaron que en un camino de terracería que divide su zona de residencia con la de Francisco I Madero, habían encontrado un cadáver humano.

Agentes de la Policía Municipal se desplegaron en el sitio y confirmaron que en dicho tramo había un cuerpo inerte con huellas de aparente tortura.

Aunque la identidad de la víctima no ha sido descubierta, se reportó que era un masculino de aproximadamente 35 años de edad, mismo que presentaba golpes contundentes en el rostro, cortaduras y hematomas de gran tamaño.

El cuerpo fue llevado a un anfiteatro para su análisis y con la intención de conocer tanto su origen como el móvil del crimen.

