Abandonan cadáver con huellas de presunta tortura en Tehuacán

El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de la comunidad de Magdalena Cuayucatepec, Tehuacán, donde se informó que la víctima tenía múltiples huellas de violencia y, hasta ahora, se desconoce su identidad.

La tarde del 26 de enero, pobladores de la colonia Cristo Rey, llamaron a emergencias e informaron que en un camino de terracería que divide su zona de residencia con la de Francisco I Madero, habían encontrado un cadáver humano.

Agentes de la Policía Municipal se desplegaron en el sitio y confirmaron que en dicho tramo había un cuerpo inerte con huellas de aparente tortura.

#Seguridad 🚓 Hallan el cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años en un camino de terracería que delimita las comunidades de Magdalena Cuayucatepec y Francisco I Madero en Tehuacán.



El cuerpo presentaba huellas de violencia e incluso tortura.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/o610EHANQv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 27, 2026

Aunque la identidad de la víctima no ha sido descubierta, se reportó que era un masculino de aproximadamente 35 años de edad, mismo que presentaba golpes contundentes en el rostro, cortaduras y hematomas de gran tamaño.

El cuerpo fue llevado a un anfiteatro para su análisis y con la intención de conocer tanto su origen como el móvil del crimen.

Te recomendamos: