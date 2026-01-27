Ejecutan a operador del transporte público en Tehuacán

Un operador de transporte público fue ejecutado a disparos cuando trabajaba en la Ruta Camaleonas de Ajalpan en Tehuacán; hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

La tarde de este lunes, Noé N.- de 45 años de edad- transitaba por la carretera Tehuacán-Teotitlán y fue emboscado por sus atacantes.

Hasta ahora solo se sabe que habían sido más de cinco los disparos que se realizaron en este sitio, donde el cuerpo de Noé quedó inerte al interior de su combi unidad 08, mientras sus agresores escapaban.

Vecinos de la zona llamaron a emergencias y pidieron apoyo para el conductor, sin embargo, los policías no lograron encontrar a los victimarios. Mientras tanto, paramédicos municipales trasladaron al conductor afectado hasta el hospital local; no obstante, horas después el masculino perdió la vida.

Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias de ley en el área del ataque, perteneciente a San Diego de Chalma; personal forense se encargó del levantamiento de cadáver en el nosocomio.

Una carpeta de investigación ha sido abierta para intentar desahogar las diligencias correspondientes hasta dar con los criminales y saber más del motivo de esta agresión.

