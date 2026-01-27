SSP detiene a tres hombres con armas largas en Esperanza

Como resultado de un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, detuvo a tres hombres en posesión de armas largas en el municipio de Esperanza.

Los detenidos fueron identificados como Diego Alejandro N., de 30 años; Ares Ramsés N., de 24 años; y César Uriel N., de 23 años. Entre sus pertenencias se aseguró un arma de fuego corta, dos rifles AR-15, tres equipos de radiocomunicación, tres chalecos tácticos y cartuchos útiles.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los probables responsables podrían estar relacionados con delitos como el robo a transporte con violencia. Los tres sujetos y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las diligencias correspondientes.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reiteró que, en coordinación con autoridades federales, se robustecen las acciones preventivas y reactivas para combatir la comisión de hechos delictivos.

Te recomendamos: