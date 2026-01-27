Congreso recibe a estudiantes en programa “Diputado por un Día”

El diputado Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Araceli Celestino Rosas recibieron a estudiantes de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes participaron en el programa “Diputado por un Día”.

En el Salón de Pleno del Congreso del Estado, las y los estudiantes formaron parte de este ejercicio legislativo, el cual les permitió conocer de manera vivencial cómo se lleva a cabo la presentación de iniciativas, así como el desarrollo del debate parlamentario.

Durante el acto de bienvenida, el diputado Pavel Gaspar Ramírez destacó la importancia de contar con una juventud preparada y sensible a las necesidades de la sociedad, al señalar que “las y los jóvenes no solo representan el futuro del país, sino también su presente”.

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas subrayó la relevancia de que las y los universitarios participen en este tipo de ejercicios legislativos como parte de su formación profesional, a fin de conocer el trabajo que realizan las y los legisladores en la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo y reformas a los ordenamientos legales.

Por parte de la Facultad de Administración de la BUAP, asistieron María Guadalupe Morales Espíndola, directora de la Facultad de Administración; Alejandro Luna Vázquez, profesor de la Facultad y Sergio Moreno Altamirano, coordinador de la Licenciatura de Administración.

