Policía Auxiliar de Puebla abre convocatoria de reclutamiento 2026

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Policía Auxiliar, abre la convocatoria de reclutamiento 2026 para guardia policial, con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia y protección en la entidad.

Entre los requisitos para ingresar como personal operativo se encuentran: tener entre 18 y 55 años, acta de nacimiento actualizada, cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (hombres), certificado de secundaria, CURP, INE, RFC, comprobante de domicilio vigente y en caso de ser exmilitar o expolicía, presentar oficio de baja honorable.

Actualmente, la Policía Auxiliar cuenta con vacantes disponibles en la zona metropolitana, así como en las delegaciones de Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán.

Al acreditar las evaluaciones correspondientes, recibirán apoyo económico durante el curso de formación inicial, además de capacitación continua, seguro de vida, atención médica gratuita, periodo vacacional, aguinaldo, entre otros beneficios.

Para más información, las y los interesados deberán acudir a la calle de Los Palos, sin número, en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, del municipio de Puebla o comunicarse al teléfono 22 29 44 32 40 ext. 1605 o vía WhatsApp al 22 24 21 96 22, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, sectorizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), brinda servicios de custodia y vigilancia al sector empresarial y comercial, tanto en la zona metropolitana como en diversas regiones del estado, mediante un estado de fuerza de más de 3 mil 700 guardias policiales.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con la seguridad, mediante el fortalecimiento de una corporación sólida, profesional y confiable, al servicio de las y los poblanos.

Te recomendamos: