Ataque armado en cancha de fútbol deja 11 muertos en Guanajuato

Un ataque armado ocurrido este domingo en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo confirmado de al menos 11 personas muertas y entre 6 y 12 heridos.

Los hechos se registraron poco antes de las 17:30 horas, cuando se llevaba a cabo un partido en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron al sitio en al menos tres camionetas y abrieron fuego contra las personas presentes, entre las que había menores de edad.

La fiscalía de Guanajuato confirmó que 10 personas fallecieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica. Reportó seis lesionados por impactos de arma de fuego, aunque el municipio de Salamanca indicó que los heridos ascendían a 12, incluidos una mujer y un menor.

#GUANAJUATO – Hombres armados irrumpieron en una cancha local en Salamanca, Guanajuato

• 11 personas murieron trágicamente a tiros en el brutal asalto

• Las autoridades ahora buscan a los atacantes. pic.twitter.com/X5JbIddIiR — La Noticia Viral (@LaNoticiaViral) January 26, 2026

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y fuerzas de seguridad estatal y municipal. Peritos aseguraron más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, afirmó que este hecho “se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca”.

Pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para “recuperar la paz, tranquilidad y seguridad” del municipio.

Guanajuato es el estado con más homicidios en México; en 2025 registró más de 2 mil 500 casos. Esta es una de las matanzas más graves en los últimos años en la entidad, que vive una intensa violencia vinculada al crimen organizado, principalmente por la disputa entre cárteles.

Te recomendamos: