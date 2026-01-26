Mueren al menos 18 personas por naufragio de ferry en Filipinas

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió cerca de la isla de Basilan, en el sur de Filipinas, dejando al menos 18 personas muertas.

Según las autoridades, el saldo preliminar es de 18 fallecidos confirmados, 317 personas rescatadas con vida y al menos 10 desaparecidas.

La Guardia Costera indicó que el ferry no estaba sobrecargado y que se investigan las causas del hundimiento, incluidos reportes no verificados de que 15 pasajeros del manifiesto no abordaron en el último minuto.

Los rescatistas lograron salvar a cientos de pasajeros, mientras una flota de barcos de la Guardia Costera y la Armada busca a quienes permanecen desaparecidos.

El ferry de carga y pasajeros M/V Trisha Kerstin 3 emitió una señal de alerta alrededor de la 01:50 hora local, aproximadamente cuatro horas después de zarpar del puerto de Zamboanga con destino a la isla de Jolo.

Un pasajero rescatado, Mohamad Khan, relató que la embarcación se inclinó abruptamente y comenzó a llenarse de agua, arrojando a la gente al mar en la oscuridad. Perdió a su bebé de seis meses en el incidente: “Mi esposa perdió el control de nuestro bebé y todos nos separamos en el mar”, declaró. Su esposa y él fueron rescatados, pero el niño se ahogó.

El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, confirmó que varios sobrevivientes y dos cuerpos fueron trasladados a la capital provincial, Isabela.

