Texmelucan construye 11 kilómetros de calles con concreto hidráulico

Con una inversión orientada a la construcción de obras integrales para las familias texmeluquenses, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, continúa con la construcción de más de 11 kilómetros con concreto hidráulico, en calles prioritarias tanto en juntas auxiliares como en la cabecera municipal.

En su intervención el presidente municipal, Juan Manuel Alonso informó que estos proyectos integrales incluyen trabajos de rehabilitación de red de agua, drenaje y concreto, trabajos ejecutados entre la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como, el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Agua Potable de Texmelucan.

El Alcalde Juan Manuel Alonso, señaló que los trabajos integrales requieren mayor tiempo para su correcta realización; por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía para ejecutar correctamente las obras.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, destacó que, como parte del compromiso con la educación, también se realizan obras en instituciones públicas como es la construcción de aulas y techados.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se rehabilitan vialidades que benefician directamente a más de 128 mil habitantes, mejorando no sólo la imagen urbana sino también la movilidad y flujo vehicular.

Te recomendamos: