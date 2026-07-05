Exhortan a municipios a incluir acciones para Atlas de Riesgos en presupuestos

Con la finalidad de fortalecer la gestión integral del riesgo, promover una cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que, durante el proceso de integración de sus respectivos proyectos de Presupuesto de Egresos, consideren la incorporación de acciones orientadas a la elaboración y actualización de sus Atlas de Riesgos.

Lo anterior, con el objetivo de reforzar la gestión integral del riesgo desde el ámbito municipal, promover acciones de prevención, salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y contribuir a que las decisiones públicas se sustenten en información técnica actualizada.

Mediante el punto de acuerdo, el legislador indica que tener un Atlas Municipal de Riesgos permite identificar zonas vulnerables, analizar amenazas y orientar la toma de decisiones en materia de protección civil, desarrollo urbano e infraestructura pública, su elaboración y actualización permanente fortalecen la capacidad de los Ayuntamientos para anticipar escenarios de riesgo, proteger la vida y el patrimonio de la población, y reducir los impactos derivados de fenómenos naturales y antropogénicos.

“La ausencia de un Atlas Municipal de Riesgos, o bien, el contar con un instrumento desactualizado, limita la capacidad de las autoridades para identificar oportunamente las zonas de mayor vulnerabilidad y adoptar decisiones informadas (…) puede dificultar la implementación de medidas preventivas, la adecuada planificación de acciones para reducir riesgos y la atención oportuna de emergencias, incrementando la exposición de la población, sus bienes y los servicios públicos esenciales”, indica que punto de acuerdo.

Finalmente, el legislador precisa que la falta de información técnica actualizada puede afectar la eficacia de las políticas públicas orientadas a la gestión integral del riesgo, al impedir que las decisiones gubernamentales se sustenten en diagnósticos que reflejen las condiciones reales del territorio y las amenazas existentes, de ahí la importancia de la propuesta.

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