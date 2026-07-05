DIF Puebla Capital entrega sillas de ruedas a niños en San Miguel Canoa

Siguiendo la visión del alcalde Pepe Chedraui, de mantener un gobierno cercano a las juntas auxiliares, el DIF Puebla Capital que encabeza MariElise Budib, sigue trabajando en conjunto con los subsistemas DIF, con el objetivo de identificar y atender de manera oportuna a las personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de estos casos es el de Hania, una niña de nueve años y Pedro de 8 años, quienes hoy disfrutan de una mayor independencia gracias a las sillas de ruedas que recibieron. La mamá Maura Ofelia Velásquez, compartió que este apoyo representa un cambio significativo en la vida diaria de su hija, ya que ahora puede desplazarse con mayor facilidad dentro y fuera de su hogar.

Detrás de esta entrega hubo un trabajo cercano entre el Subsistema DIF de San Miguel Canoa y el DIF Puebla Capital. La presidenta del subsistema, María Guadalupe Romero, explicó que, tras detectar la necesidad durante una visita domiciliaria, acompañaron a las familias en la integración de la documentación requerida para gestionar el apoyo.

“Le agradezco a nuestro presidente Pepe Chedraui y a su esposa MariElise por este gran apoyo que hace y al ver a estos niños con esa sonrisa en el rostro, pues es un acto de agradecimiento por ellos, para ellos, para que también pues sigan apoyando a más niños que lo necesitan”, afirmó.

La colaboración entre el DIF Puebla Capital y los subsistemas DIF fortalece la atención en las juntas auxiliares, inspectorías y colonias del municipio, permitiendo que cada solicitud sea atendida con cercanía, sensibilidad y acompañamiento.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, trabaja para construir una capital más incluyente y solidaria, donde el trabajo coordinado entre autoridades y comunidad se traduzca en bienestar para las familias poblanas.

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