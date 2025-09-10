Ayuntamiento de Puebla destinará 1.3 mdp para nóminas en rehabilitación vial

El Ayuntamiento de Puebla destinará 1.3 millones de pesos al mes para el pago de nómina del personal que trabajará en los cuatro módulos de maquinaria para la rehabilitación de vialidades primarias y secundarias en la capital.

Así lo dio a conocer el edil Pepe Chedraui, quien dijo que serán diversas vialidades las que se atenderán con la maquinaria que dispondrá el gobernador Alejandro Armenta Mier para atender diversas calles.

Comentó que cada módulo requiere de 25 personas operando, por lo que la nómina por los 100 trabajadores ascendería a un millón 300 mil pesos al mes.

Aseguró que mantiene comunicación muy estrecha con la Secretaría de Infraestructura estatal para que se puedan intervenir de manera inmediata las vialidades, en cuanto la maquinaria sea adquirida.

Buscarán acuerdo con feministas

Por otra parte, Pepe Chedraui señaló que aún no se han cuantificado los daños causados a la fuente de San Miguel por colectivos feministas durante la marcha del 29 de agosto.

No obstante, indicó que habrá una mesa de mediación para llegar a un acuerdo con las implicadas, que tendrían que cubrir los gastos, esto al referir que por parte del Ayuntamiento no hubo denuncia, aunque el INAH sí inició un procedimiento.

“Habrá una mesa de mediación para poder sacar las cosas y sin la necesidad de lastimar a nadie, pero la reparación tiene que hacerse este año. El municipio no llegó a hacer la demanda, solo el INAH”, enfatizó.

