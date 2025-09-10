Polonia denuncia incursión de drones rusos en su territorio

Este miércoles 10 de septiembre, Polonia denunció la incursión de drones rusos a su espacio aéreo, activando las defensas antiaéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En la operación de neutralización de aquellos dispositivos aéreos participaron aviones de Países Bajos e Italia, también pertenecientes a la alianza.

Por otro lado, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmo que la operación para derribar aquellos drones no causó víctimas, aunque dejó daños materiales al este del país, es decir, un coche y una casa. Asimismo, el funcionario calificó la entrada de estos sistemas aéreos no tripulados como una “provocación sin precedentes”.

“Mi mensaje a Putin es claro: ponga fin a la guerra en Ucrania (…), deje de violar nuestro espacio aéreo y sepa que permanecemos vigilantes y que defenderemos cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN”, aseveró Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Asimismo, Varsovia insiste en que se active el active el artículo 4 del tratado fundador de la OTAN, el cual prevé una reunión entre representantes de los países miembros de la organización para consultar las acciones a tomar ante la amenaza hacia la integridad territorial, independencia política o la seguridad de uno de los integrantes de la alianza.

Por el contrario, el encargado de negocios ruso, Andrei Ordash, afirmó durante una entrevista al noticiario RIA Novosti que Polonia todavía no presenta pruebas de que los drones incursionados en su territorio sean rusos.

En cuanto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este sólo se ha limitado a escribir un mensaje en su red social Truth Social pidiendo explicaciones a Rusia sobre las razones por las cuales violó el espacio aéreo de Polonia.

“¿Por qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Aquí vamos!” escribió el mandatario estadounidense desde su cuenta en Truth Social.

Editor: Jesús Israel Villlalobos Fernández

