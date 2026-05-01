Explota polvorín en Jicolapa, Zacatlán

La explosión de un polvorín en Jicolapa, Zacatlán, dejó daños materiales y una fuerte movilización de elementos de seguridad.

Fue personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zacatlán quien atendió un reporte al número de emergencias 911 tras registrarse la explosión de un polvorín en la junta auxiliar de Jicolapa.

El incidente no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas, reportándose únicamente daños materiales en el sitio donde se almacenaba el material explosivo.

Habitantes de la zona señalaron que el fuerte estruendo se escuchó en varias localidades cercanas, lo que generó alarma entre la población.

La explosión dejó importantes daños materiales: una estructura prácticamente destruida, láminas metálicas esparcidas por el suelo, vigas expuestas y parte del techo colapsado, lo que evidencia la fuerza del estallido.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar el uso y manejo de pólvora sin autorización, recordando que este tipo de material solo puede ser manipulado con permisos exclusivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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