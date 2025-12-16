Ejecutan a hombre en obra negra de la Ignacio Romero Vargas

Un hombre fue ejecutado al interior de un inmueble en construcción en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla; la víctima permanece sin identificar y las autoridades investigan el caso.

La tarde de este lunes, vecinos reportaron a emergencias que un hombre en situación de calle llegó herido y sangrando a una obra en la Prolongación López Rayón.

Los ciudadanos indicaron el lugar a paramédicos y policías, quienes ingresaron al sitio y encontraron al individuo sin signos vitales, con al menos dos heridas de bala.

La zona fue acordonada de inmediato. Personal forense y ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver e inició las indagatorias para determinar el móvil del crimen.

