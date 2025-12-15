Hallan feto humano en contenedor de la colonia Luis N. Morones

Un feto humano de aproximadamente 24 semanas de gestación fue abandonado en un contenedor de basura en la capital poblana, hecho que ya es investigado por las autoridades para determinar su origen y esclarecer las circunstancias.

Este lunes por la mañana, un ciudadano reportó a emergencias el hallazgo al abrir el contenedor en un depósito de basura de la colonia Luis N. Morones, junto con otros vecinos, donde observaron lo que parecía ser un bebé cubierto de sangre y placenta.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar, confirmaron que se trataba de un feto y aseguraron la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a un anfiteatro para análisis forense.

La FGE abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del abandono.

