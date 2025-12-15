Aprueban comodato del Paseo Bravo al gobierno estatal hasta 2030

El presidente municipal de la capital poblana, Pepe Chedraui Budib, podrá firmar un convenio de comodato para que Convenciones y Parques del gobierno estatal quede a cargo del Paseo Bravo hasta el 13 de diciembre de 2030.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por las y los legisladores durante la última sesión ordinaria en el Congreso de Puebla.

Hay que recordar que el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la remodelación de dicho parque, el cual será utilizado para la organización de eventos artísticos, turísticos y sociales, misma que culminará en marzo del año próximo.

El edil Pepe Chedraui opinó el sábado pasado que el Paseo Bravo va a quedar “precioso” y rechazó que se trate de una pérdida de autonomía, ya que consideró que si el municipio no tiene recursos y el estado los tiene, caminan de la mano y coordinados para llevar a cabo este tipo de proyectos.

Por otra parte, las y los legisladores aprobaron la Ley de Ingresos 2026 de la capital poblana, así como de 25 municipios más, entre los que se encuentran Acajete, Huejotzingo, San José Chiapa, San Pedro Cholula y Teziutlán, por mencionar algunos.

Aprueban iniciativas del gobernador

El Congreso de Puebla aprobó tres iniciativas que envió el gobernador la semana pasada, entre ellas la reforma al artículo 292 bis del Código Penal de Puebla, en la que se aumentan las penas de extorsión de 2 a 10 años de prisión a 15 y hasta 25 años.

La segunda iniciativa se trata de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para implementar trámites en línea y mejora regulatoria en procesos burocráticos.

Asimismo, una reforma que modifica los servicios de salud del estado como parte de una armonización federal para la operación del modelo del IMSS Bienestar.

