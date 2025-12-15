Aplazan concesiones, destitución de ediles y reformas a revocación de mandato

Temas como la concesión de paraderos del transporte público en la capital poblana, las solicitudes de las destituciones de los presidentes municipales de Calpan y Cuyoaco, reformas para la revocación de mandato, son algunos de los pendientes que quedaron pendientes en el cierre del primer periodo ordinario del segundo año legislativo del Congreso del Estado.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, indicó que la aprobación de la concesión hasta por 10 años de la publicidad de los paraderos de transporte público en el municipio de Puebla “está flotando” y se terminará de aprobar hasta 2026 en el Pleno.

“Hay temas prioritarios para el Congreso, de importancia para nosotros y con los compañeros diputados nos pusimos de acuerdo y preferimos mandarlo para el otro año para el segundo periodo”, dijo.

El diputado morenista dijo que quedan otros pendientes como la armonización a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier en la que se contempla la figura del mando único en caso de que algún municipio lo solicite, así como la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de Alto Impacto y de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, Fiscales y Relacionados.

“Todo lo que venga del Ejecutivo federal y del Ejecutivo local, nosotros lo tenemos como prioridad y así lo vamos a hacer. La intención es la seguridad de las y los poblanos, no hay otra cosa más importante que legislar sobre la seguridad de Puebla”, comentó.

Acerca de las reformas de la Constitución Política en las que se establecerá el proceso para la revocación de mandato recordó que se programará la discusión de la iniciativa del legislador Julio Huerta hasta el 15 de enero de 2025, fecha en la que arranca el segundo periodo.

Gaspar Ramírez indicó que faltan “muchisimas armonizaciones federales” y reconoció que aunque en la última sesión del primer periodo ordinario, que se desarrolla este lunes, se presenta una iniciativa para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para legislar que no haya límite de edad para que las infancias trans puedan cambiar su acta de nacimiento de acuerdo con su identidad autopercibida, se terminará la discusión hasta el próximo año.

MC pedirá que se acelere legislar iniciativas de seguridad

En entrevista por separado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedhra Suriano, acusó que varias iniciativas de interés para su partido están en rezago en la Comisión de seguridad, como la homologación de la ley vicaria, montachoques y robo a cuentahabientes.

“Creo que son iniciativas que debemos ya ir resolviendo, porque son conflictos que se encuentran en la actualidad”, dijo.

Puso como ejemplo que su iniciativa de ley Vicaria fue la primera que presentó y no ha sido aprobada, por lo que expresara su descontento en el Pleno en la Comisión de seguridad y otras que no han priorizado las iniciativas de las y los legisladores.

