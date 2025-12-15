SMDIF entrega despensas a familias del sur de Puebla

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, junto a la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla (SMDIF), MariElise Budib, llevó a cabo la entrega del programa de despensas “Alimentación Imparable” en la Laguna de Chapulco para poblanas y poblanos del sur de la capital.

Gracias a este programa, se busca contribuir a mejorar la nutrición y calidad de vida de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores, por la seguridad alimentaria.

En su mensaje, el presidente municipa expresó su satisfacción por estar en la Laguna de Chapulco junto a las colonias del sur de la ciudad, con las familias beneficiadas a través del programa Alimentación Imparable, a través del SMDIF, que hizo posible estas acciones orientadas a mejorar la seguridad alimentaria de las familias poblanas, siguiendo la visión de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta.

“Gracias por hacer esto posible, para que nuestras familias poblanas tengamos un cierre de fin de año mejor, que tengamos lo que se necesita para nuestros adultos mayores, nuestras infancias, para nuestras juventudes y siempre todo lo que se les entrega es a favor de las y los ciudadanos poblanos”, abundó.

En su oportunidad, la presidenta del patronato del SMDIF señaló que la entrega de despensas forma parte del programa Alimentación Imparable y responde al compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria como un elemento clave para el bienestar de las familias.

“Aquí yo veo a muchas familias, a niños y a niñas que merecen crecer sanos, felices; por eso, cada despensa que entregamos refleja nuestro compromiso para asegurarnos de que todos tengan la tranquilidad de contar con un plato en la mesa, pero no solo eso, sino contribuir a la salud y el bienestar de muchas familias poblanas”, dijo.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, agradeció al SMDIF por este esfuerzo a favor de las y los poblanos. Sostuvo la importancia de este programa para atender una de las principales necesidades en la ciudad, que es la seguridad alimentaria.

“Gracias por preocuparse por lo más importante: por las personas. Este programa es fundamental para poder abatir ciertos rezagos y un granito de arena para poder ayudar a todos ustedes, en su casa, en su familia”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso por el bienestar de todas y todos con una alimentación digna para la construcción de una capital ordenada e incluyente.

Te recomendamos: