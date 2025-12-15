Miss Universo anuncia cierre de oficinas en México tras polémicas

La Organización Miss Universo informó el cierre de sus oficinas en la Ciudad de México y el traslado de sus operaciones a su sede principal.

La decisión se atribuye a la “incertidumbre jurídica” y a la presión mediática que, según la organización, dificulta mantener una base operativa estable en México. La institución aseguró que las actividades del certamen y los compromisos con ganadoras y patrocinadores se mantendrán sin cambios.

El anuncio ocurre en medio de investigaciones y denuncias relacionadas con el empresario Raúl Rocha, vinculado a la dirigencia del certamen en México. Se han reportado indagatorias financieras y posibles irregularidades, las cuales habrían influido directamente en la determinación de reubicar las oficinas. La exposición pública del caso incrementó el riesgo institucional para la organización.

Especialistas señalan que la salida de Miss Universo representa un impacto negativo para la Ciudad de México. Se prevé la pérdida de empleos directos e indirectos y una menor proyección internacional, además de abrir un debate sobre el manejo corporativo de organizaciones culturales con presencia global.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo generó una fuerte polémica en redes sociales, aunque sin sustento. Aunque se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona, su reinado ha estado marcado por cuestionamientos sobre la transparencia del certamen y por entrevistas incómodas que derivaron en la cancelación de algunas apariciones públicas.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones en torno a Raúl Rocha, la Organización Miss Universo reiteró su compromiso de cumplir con sus obligaciones desde su nueva sede. La resolución del caso y la claridad en los procesos legales serán determinantes para recuperar la confianza pública, tanto en México como a nivel internacional.

