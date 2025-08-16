Detienen a Miss Guerrero 2024 por portación ilegal de arma

Isidora Lagos, conocida como Miss Guerrero 2024, fue detenida el 14 de agosto de 2025 en la Autopista del Sol, en un operativo de revisión de rutina realizado por la Guardia Nacional. La joven de 25 años fue interceptada en la caseta de La Venta, donde las autoridades encontraron un arma de fuego en la cajuela de su vehículo.

La detención se produjo mientras Lagos viajaba en una camioneta blanca Dodge Durango, acompañada por un hombre que se identificó como su escolta. Ambos no pudieron acreditar la posesión legal del arma hallada.

Tras el descubrimiento, Isidora Lagos y su acompañante fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco. Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica, un plazo crítico para el desarrollo de su caso.

Isidora Lagos, originaria de Acapulco, Guerrero, es licenciada en Derecho y actualmente estudia gastronomía. Su detención ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde su perfil ha sido cerrado, y se ha dejado de mencionar su participación en el certamen nacional “Miss México 2025”

