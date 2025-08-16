México firma pacto trilateral para proteger la Selva Maya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo trilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño, para establecer el Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Este acuerdo tiene como objetivo preservar 5.7 millones de hectáreas de selva, beneficiando a aproximadamente 2 millones de habitantes de la región. “La Selva Maya es un pulmón para el planeta y un legado cultural invaluable que debemos preservar”, afirmó la mandataria.

Durante la ceremonia en Calakmul, Sheinbaum destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como “histórico” y un paso hacia una cooperación más profunda entre los tres países.

El presidente Arévalo subrayó que el corredor impulsará el desarrollo sostenible y respetará las prácticas culturales de las comunidades locales. “Nuestros tres gobiernos damos un paso al frente para proteger la vida y la diversidad“, expresó.

También se anunció la segunda fase del programa Sembrando Vida, que busca regenerar suelos y fomentar la autosuficiencia alimentaria en las regiones de Guatemala y Belice. Este programa está diseñado para elevar el bienestar de las comunidades.

El primer ministro Briceño también enfatizó que el acuerdo es un puente hacia un futuro sostenible. “Invitamos al mundo a sumarse a esta visión donde la protección ambiental y el respeto cultural sean universales“, concluyó.

En otro tema, se anunció la ampliación del Tren Maya hacia Guatemala y Belice, iniciando estudios de factibilidad que no comprometan zonas protegidas, destacando la importancia de la cooperación en infraestructura ferroviaria para fortalecer el comercio y el turismo.

Con mucho entusiasmo anunciamos que México, Guatemala y Belice firman la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya. pic.twitter.com/QBhn7SvkdW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 16, 2025

