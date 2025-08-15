Pemex canceló contratos ligados a sobornos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que contratos de Pemex vinculados a sobornos hacia funcionarios de la empresa estatal fueron cancelados en cuanto se tuvo conocimiento de dichas irregularidades.

Este viernes 15 de agosto, la titular del Poder Ejecutivo en México, fue cuestionada sobre las recientes acusaciones del gobierno estadounidense contra dos empresarios mexicanos por sobornos hacia Pemex, los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien ya fue detenido, y el prófugo Mario Alberto Ávila Lizárraga.

Los sobornos habrían sido realizados desde 2019 hasta 2021, período en el que Octavio Romero Oropeza estuvo a cargo de la empresa estatal, y quien en el actual gobierno es director del Infonavit.

Según el gobierno estadounidense, ambos empresarios habrían otorgado hasta 150 mil dólares y artículos de lujo como relojes Hublot y bolsos Louis Vuitton a funcionarios mexicanos a cambio de contratos.

Dicho esto, Sheinbaum Pardo informó que hasta el momento se tienen identificados a tres funcionarios del gobierno mexicano que pudieron haber participado; no obstante, enfatizó en que los contratos no pudieron ser llevados a cabo, pues en cuanto se percataron de las irregularidades estos se cancelaron.

“Tenemos más información (…). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional

Por otro lado, la dirigente enfatizó que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, brindará más detalles al respecto en una conferencia de prensa.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

