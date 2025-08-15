Recuperan a 5 loros sin documentación en CDMX

Por:
César A. García
-
6
Actúa contra posesión ilegal de loros en CDMX. / Foto: Profepa.

Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron precautoriamente a cinco loros en la colonia Obrera, en Ciudad de México.

El aseguramiento se realizó tras una denuncia ciudadana. Entre los ejemplares recuperados se encuentran cuatro loros cachetes amarillos y un loro frente blanca.

Los animales eran exhibidos y sus dueños no presentaron la documentación que acreditara su procedencia legal ni el registro ante Semarnat.

Ambas especies de loros están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el convenio internacional CITES. La dependencia reafirma su compromiso de proteger la vida silvestre y sancionar la posesión ilegal de especies.

