Recuperan a 5 loros sin documentación en CDMX

Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron precautoriamente a cinco loros en la colonia Obrera, en Ciudad de México.
El aseguramiento se realizó tras una denuncia ciudadana. Entre los ejemplares recuperados se encuentran cuatro loros cachetes amarillos y un loro frente blanca.
Los animales eran exhibidos y sus dueños no presentaron la documentación que acreditara su procedencia legal ni el registro ante Semarnat.
Ambas especies de loros están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el convenio internacional CITES. La dependencia reafirma su compromiso de proteger la vida silvestre y sancionar la posesión ilegal de especies.
