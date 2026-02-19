Zacatlán capacita a funcionarios en bienestar animal y denuncias

El Gobierno Municipal de Zacatlán, a través del Centro de Bienestar Animal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Instituto de Bienestar Animal del Estado, llevó a cabo dos capacitaciones dirigidas a funcionarias y funcionarios, protectoras animalistas y ciudadanía comprometida con el bienestar animal.

Durante las jornadas se abordaron temas fundamentales como: la captura humanitaria de caninos y felinos, los procedimientos para el ingreso de denuncias ciudadanas por maltrato y crueldad animal, así como las atribuciones y funciones de cada dependencia involucrada.

Agradecemos la valiosa participación de Michelle Islas Ganime, titular del Instituto de Bienestar Animal del Estado; de Gerardo Rodríguez Navarro, titular de la Unidad Especializada en Delitos en Contra de los Animales; y del Abraham Aguilar Yáñez, Coordinador de Litigación de la Fiscalía de Investigación Metropolitana.

Estas acciones fortalecen la profesionalización institucional y consolidan la coordinación interinstitucional en favor de la protección y el bienestar de los animales.

