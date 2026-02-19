Construyen muro de contención para lluvias en Zoyatitla

La seguridad de las familias de la localidad de Zoyatitla, en el municipio de Tetela de Ocampo, cuenta con respaldo permanente gracias al Programa de Obra Comunitaria con el que se logró la construcción de un muro de mampostería que reduce riesgos durante la temporada de lluvias, enfatizó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al destacar que esta obra responde a una necesidad urgente de la población con lo que se garantiza la seguridad de las familias.

Laura Artemisa García celebró que, con una inversión de 200 mil pesos, se edificó una barda de 17.27 metros de largo y 5 metros de altura, estructura que protege viviendas y espacios cercanos ante posibles deslaves y escurrimientos. La obra representa prevención, certeza y respaldo directo para más de mil 300 personas.

Por su parte, la tesorera del Comité, Maribel Rivera Sánchez, destacó la colaboración de la comunidad “pusimos la mano de obra y queremos agradecer al gobernador Alejandro Armenta por el apoyo que nos brindó para construir esta barda”. La suma de esfuerzos permitió que este proyecto se concretara en beneficio colectivo.

El Gobierno Estatal, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa acciones que priorizan la protección de la vida y el patrimonio de las y los poblanos. Con el programa de Obra Comunitaria, el bienestar llega a cada rincón de la entidad con resultados tangibles y duraderos.

Te recomendamos: