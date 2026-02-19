Reconoce Congreso a docentes y promotores de los pueblos indígenas

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Congreso realizó la entrega reconocimientos a maestras y maestros, así como a traductores y promotores de los siete pueblos indígenas del Estado de Puebla.

Durante su mensaje, la diputada Esther Martínez Romano destacó la labor de quienes han dedicado su vida a preservar y rescatar las lenguas maternas, pues cada una representa una cosmovisión y una manera distinta de generar comunidad y transmitir identidad.

“Este Congreso hoy reconoce trayectorias de vida, reconoce perseverancia, reconoce coherencia y reconoce compromiso con la comunidad. Este evento no es una ceremonia aislada, es una afirmación institucional de que nuestras lenguas no son pasado ni folklor, son presente y futuro”, dijo.

En su momento, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, destacó la labor de las y los maestros que representan el compromiso de trabajar con pertinencia cultural, pues no solo enseñan contenidos académicos, también forman ciudadanía con raíces, promueven el orgullo por la lengua materna y construyen puentes entre tradición y modernidad.

“Desde la Secretaría de Educación Pública reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando el fortalecimiento de la educación intercultural, bilingüe, la formación docente especializada y el respeto pleno a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios”, indicó.

El diputado Elías Lozada Ortega destacó la necesidad de preservar las lenguas maternas, ya que Puebla cuenta con una diversidad lingüística que enriquece el patrimonio cultural, por ello, es necesario implementar políticas públicas que garanticen el derecho de niñas y niños a aprender una lengua materna.

Por su parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas indicó que se debe trabajar de manera conjunta con las maestras y maestros dedicados a la educación indígena, incluso, implementar una certificación en lenguas maternas, para que se acredite este importante conocimiento, con la finalidad de promoverlo, visibilizarlo y fortalecerlo.

