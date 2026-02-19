Localizan en Edomex a menor de Tlachichuca reportada como desaparecida

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, en coordinación con instancias nacionales y del Estado de México, logró la localización de Michelle N., una adolescente de 15 años originaria del municipio de Tlachichuca, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de febrero.

La menor fue ubicada en condiciones favorables en el Estado de México y reintegrada a su núcleo familiar.

La activación inmediata de protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional permitió el intercambio de información y acciones operativas conjuntas entre la comisión estatal, su homóloga mexiquense y el organismo nacional, lo que derivó en la localización de la adolescente.

De acuerdo con el reporte oficial, la dependencia estatal suma 51 localizaciones en lo que va del año, correspondientes a 35 hombres y 16 mujeres. Entre los casos resueltos destacan cinco de larga data, dos de ellos reportados en 2024 y 2021 respectivamente.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, señaló que la búsqueda de personas constituye un compromiso prioritario y que la colaboración interinstitucional y el trabajo cercano con las familias buscadoras son ejes fundamentales para obtener mejores resultados.

