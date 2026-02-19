Realizarán Feria del Empleo con el 20 de febrero en Texmelucan

En respuesta al compromiso de fortalecer el empleo formal y brindar oportunidades laborales para los texmeluquenses, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura y la Dirección de Verificación de Comercio Establecido, Mercados y Vinculación MIPyME, realizará la Feria del Empleo “Más que un empleo, una oportunidad de crecer”.

La Feria del Empleo tendrá lugar el próximo 20 de febrero, en el zócalo de Texmelucan, contando con la participación de más de 20 empresas regionales de distintos sectores como comercio, industria y servicios, donde se ofertarán más de mil vacantes.

El Gobierno Municipal, convoca a las personas interesadas en adquirir una oportunidad laboral a acudir con currículum vitae y solicitudes de empleo elaboradas, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno de Texmelucan reafirma su compromiso de generar condiciones para el empleo formal, fortalecer la economía local y acercar oportunidades laborales a las y los texmeluquenses.

