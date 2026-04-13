Atlixco recibe Jornada “Por Amor a Puebla” hasta el 28 de abril

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la jornada ciudadana “Por Amor a Puebla”, una estrategia del gobernador Alejandro Armenta que acerca servicios, trámites y atención directa a la población en un mismo espacio.

En representación del Ejecutivo estatal, Pablo Salazar Vicentello señaló que la jornada continuará recorriendo distintos puntos del estado con el objetivo de brindar atención directa y oportuna.

Los servicios estarán disponibles en Atlixco hasta el 28 de abril; las autoridades coincidieron en que estas jornadas consolidan un gobierno cercano, eficiente y comprometido con dar soluciones reales a la población.

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