Tania “N” usa redes sociales para intentar salir de penal: SSP

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, aseguró que Tania N. ha utilizado diversas estrategias, particularmente en redes sociales, para intentar que se le modifique la medida cautelar y abandonar el penal de Ciudad Serdán.

En rueda de prensa, el funcionario afirmó que durante 2025 y 2026 la excandidata suplente a una diputación local por el PRI usa las redes sociales para acusar trato inhumano en el penal de Ciudad Serdán y conseguir el cambio de medidas cautelares.

Sin embargo, rechazó que existan tratos inhumanos o condiciones deficientes en el centro penitenciario femenil, incluso dijo que es uno de los mejor evaluados tanto a nivel estatal como nacional.

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Asimismo, invitó a organismos de derechos humanos e incluso a autoridades federales a realizar visitas al inmueble para constatar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.

Al tiempo, mencionó que Tania N. “representa un objetivo peligroso”, debido a su presunta relación con un grupo de la delincuencia organizada, por lo que se mantiene en el penal.

Ataque en Bar Cachao ligado al cobro de piso

En otro tema, el vicealmirante confirmó la presencia de una célula criminal de alcance nacional vinculada con actividades de extorsión y cobro de piso en la zona Norte de la capital poblana.

Lo anterior, al referir que el ataque al Bar Cachao en la colonia 10 de Mayo en el que tres personas resultaron heridas —dos de ellas hospitalizadas y una intervenida quirúrgicamente—, está relacionado con disputas por el control de dichas actividades ilegales.

Por ello, enfatizó que la dependencia mantiene operativos permanentes para recuperar espacios públicos y frenar la incidencia delictiva en mercados y zonas aledañas, mediante labores de inteligencia, investigación y presencia policial.

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