Morena Puebla niega prácticas clientelares para meta de afiliaciones

Aunque Morena ha logrado una cifra histórica de militantes en Puebla, el coordinador territorial, César Addi, reconoció que aún se encuentran a 224 mil registros de alcanzar la meta del millón, fijada a finales de 2024.

En conferencia de prensa, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) presentó un balance de su estructura territorial.

Con 776 mil afiliados actuales, Puebla aporta el 6.4 por ciento del padrón nacional del partido, que ya suma 12 millones de simpatizantes bajo la nueva estrategia de registro digital.

César Addi desmintió el uso de prácticas clientelares o la retención de documentos físicos para inflar el padrón, ya que la inscripción se realiza exclusivamente a través de dispositivos electrónicos.

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Apuntó que los datos y firmas recolectados se envían directamente al INE para garantizar que no existan duplicidades o registros apócrifos.

A la par, enfatizó que no es necesario entregar copias de la credencial de elector, blindando el proceso ante acusaciones de coacción.

Para consolidar estos números en votos reales para 2027, el partido ha llevado a cabo 2 mil 904 asambleas en todo el estado.

Asimismo, arrancaron con la conformación de estos órganos para difundir los logros de la “Cuarta Transformación” y el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Así como la creación de grupos de comunicación digital busca mantener una respuesta rápida y coordinada entre la base y la dirigencia.

Ante las críticas del Partido Acción Nacional (PAN) sobre posibles irregularidades en el crecimiento de Morena, el coordinador territorial calificó los señalamientos como “reacciones políticas sin sustento”.

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