IBERO Puebla, referente nacional por gestión del agua

La IBERO Puebla ha consolidado un modelo integral de gestión del agua que articula infraestructura, monitoreo técnico y cumplimiento normativo, acciones que han sido clave para su reconocimiento como la universidad privada más sustentable de México, de acuerdo con el ranking internacional UI GreenMetric.

Como explica la Mtra. Concepción Rosales Orozco, directora de Planta Física y Servicios Generales, el campus cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que permite tratar al 100% las aguas negras y grises generadas en los edificios universitarios. Mediante un proceso de aireación apoyado por bacterias que degradan la materia orgánica, el agua tratada se reutiliza para el riego de áreas verdes.

Asimismo, la Universidad dispone de un sistema de captación pluvial que permite reutilizar el agua de lluvia en sanitarios, tras un proceso de filtrado que garantiza condiciones adecuadas para su uso. A esta infraestructura se suma la instalación de muebles sanitarios de bajo consumo, como llaves economizadoras, mingitorios secos, sanitarios de descarga reducida y regaderas de baja presión, lo que disminuye de manera significativa el uso de agua potable.

La gestión hídrica del campus se complementa con un monitoreo diario por parte del personal operativo de las instalaciones, lo que permite detectar y prevenir fugas, así como mantener un control permanente sobre el consumo y uso del agua en la Universidad, tanto para sus estudiantes como para las colonias aledañas.

En temporada de lluvias, la IBERO Puebla opera pozos de absorción que facilitan la infiltración del agua al subsuelo, contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos y a la prevención de inundaciones dentro del campus. Estas acciones se realizan bajo los permisos correspondientes emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tanto para la planta de tratamiento como para el pozo profundo y los sistemas de absorción.

La directora de Planta Física subrayó que el mantenimiento preventivo, el seguimiento técnico y el control continuo permiten a la Universidad cumplir con los estándares nacionales en materia hídrica y avanzar en el cuidado de la casa común. Este trabajo sostenido, afirmó, se refleja en los resultados obtenidos en evaluaciones internacionales como UI GreenMetric, que reconocen el compromiso institucional con la sustentabilidad ambiental.

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