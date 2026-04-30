Policía de Cuautlancingo recupera vehículo con reporte de robo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Cuautlancingo lograron la localización y recuperación de un vehículo con reporte de pre denuncia de robo, derivado de una llamada de auxilio recibida a través de los números de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Torrecillas, entre Privada Xalatla y calle Xalatla, en la colonia La Joya, donde policías municipales implementaron un operativo de búsqueda tras el reporte del robo de un vehículo marca Chevrolet, tipo Meriva, color gris.

Como resultado de la intervención, los elementos ubicaron la unidad abandonada sobre la vía pública, sin presentar daños visibles.

#Seguridad 🚨 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Cuautlancingo lograron la localización y recuperación de un vehículo con reporte de predenuncia de robo.



Los hechos ocurrieron sobre la calle Torrecillas, entre Privada Xalatla… pic.twitter.com/HY8HuRwmtW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 30, 2026

Posteriormente, tras realizar la verificación correspondiente, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de predenuncia de robo, motivo por el cual fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La SSCyPC mantiene su compromiso de atender los llamados de la ciudadanía y continuar fortaleciendo las acciones en materia de seguridad pública.

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