Sí habrá recolección de basura este viernes 1 de mayo en Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, informó a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) que el viernes 1 de mayo el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo de manera habitual, sin modificaciones en rutas ni horarios establecidos.

El organismo exhortó a los vecinos a respetar los horarios de recolección en sus colonias y a disponer correctamente los residuos, colocándolos en bolsas bien cerradas y sacándolos únicamente en los puntos indicados, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y mantener la limpieza de calles, avenidas y espacios públicos.

La adecuada disposición de los residuos permite evitar la acumulación de basura en la vía pública, prevenir focos de infección y conservar una imagen urbana ordenada y limpia.

El gobierno municipal reiteró que el personal operativo continuará laborando con normalidad.

🚨 #AvisoImportante



♻️ El Gobierno de la Ciudad informa:



Este viernes 1° de mayo, el servicio de recolección de basura operará con normalidad. 🚮



🕒 Se hace un llamado a la ciudadanía respetar los horarios establecidos en su colonia.#PueblaLimpia pic.twitter.com/Jrqtl1wXRN — Organismo Operador del Servicio de Limpia (@LimpiaPue) April 30, 2026

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