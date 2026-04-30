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jueves, abril 30, 2026
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Sí habrá recolección de basura este viernes 1 de mayo en Puebla capital

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Redaccion Oronoticias
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Servicio de recolección de basura se mantendrá con normalidad.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, informó a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) que el viernes 1 de mayo el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo de manera habitual, sin modificaciones en rutas ni horarios establecidos.

El organismo exhortó a los vecinos a respetar los horarios de recolección en sus colonias y a disponer correctamente los residuos, colocándolos en bolsas bien cerradas y sacándolos únicamente en los puntos indicados, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y mantener la limpieza de calles, avenidas y espacios públicos.

La adecuada disposición de los residuos permite evitar la acumulación de basura en la vía pública, prevenir focos de infección y conservar una imagen urbana ordenada y limpia.

El gobierno municipal reiteró que el personal operativo continuará laborando con normalidad.

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