Capacitan a comunidades para combatir plaga forestal en Zacatlán

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo con gran éxito el primer taller sobre manejo y control del descortezador forestal, contando con una destacada participación de ejidatarios y propietarios de predios forestales de las comunidades de Camotepec, Rancho Nuevo, Las Lajas, Tulimán y Ayotla.

La amplia asistencia y el interés de los participantes reflejan el compromiso de nuestras comunidades con la protección de los recursos forestales y la conservación de los bosques.

Durante este taller se fortalecieron conocimientos fundamentales para la identificación oportuna, prevención y manejo adecuado de esta plaga, destacando que la detección temprana, la capacitación técnica y el trabajo coordinado entre comunidades serán factores clave para enfrentar con éxito esta problemática.

Este esfuerzo representa el primero de varios talleres que se estarán implementando, con el objetivo de seguir fortaleciendo capacidades locales y promover acciones conjuntas para la protección forestal.

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