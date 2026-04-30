En UDLAP debaten rumbo de la economía política internacional

En un entorno global definido por la reconfiguración de las relaciones comerciales, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió al Dr. Jorge A. Schiavon, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, Investigador Nacional Nivel III (SNI) y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), quien presentó la obra académica Introducción al estudio de la economía política internacional.

En el encuentro, que sirvió como un foro donde se analizaron las tensiones actuales entre el Estado y los mercados, así como las vulnerabilidades que enfrenta México en el panorama contemporáneo, el Dr. Jorge A. Schiavon explicó que la economía política internacional estudia una intersección clave para la agenda global y que su publicación busca enseñar la disciplina desde una óptica latinoamericana.

“Lo que hemos aprendido es que no podemos separar el Estado del mercado, lo económico de lo político, y tampoco podemos separar lo interno de lo externo; por lo tanto, es esta combinación de lo político y lo económico en un ambiente estratégico lo que logra generar un sistema verdaderamente internacional”, explicó el académico a los asistentes. Asimismo, el especialista abordó la exigencia en la formación de los estudiantes: “un internacionalista que no sabe leer es un internacionalista que no sabe escribir y es un internacionalista que no sabe comunicarse realmente“.

El panel de diálogo contó con la participación de académicos de la UDLAP, como el Mtro. Manuel José Molano Ruiz, profesor de tiempo completo del Departamento de Economía, quien analizó el papel de la eficiencia y el intercambio como herramientas de estabilidad frente al proteccionismo. El Mtro. Molano defendió la apertura comercial como un mecanismo preventivo ante el conflicto, señalando que: “La única otra opción a la guerra, es el comercio”.

Por su parte, el Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, aportó una visión derivada de su trayectoria como ex embajador de México en Nueva Zelanda y negociador de tratados comerciales. “Nosotros aquí necesitamos entender mucho mejor la economía para poder entender mejor el mundo”, expresó, para posteriormente realizar una reflexión sobre el modelo de las últimas décadas: “La globalización sí fue demasiado lejos. No cuidamos de los efectos colaterales que tuvo el neoliberalismo”.

Cabe comentar que este ejercicio de diálogo permitió a los universitarios debatir sobre las corrientes del pensamiento económico y político al integrar la experiencia de negociadores y académicos, posicionando así a la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UDLAP como el espacio formativo idóneo para quienes buscan analizar y comprender las decisiones que moldean la agenda mundial; para conocer más de ella, consulta el siguiente enlace: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/RelacionesInternacionales.

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