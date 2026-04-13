Morena anuncia “reformas radicales” al sistema anticorrupción

Desde Puebla, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció un paquete de “reformas radicales” al sistema de anticorrupción en México.

El legislador federal advirtió que el movimiento no puede permitirse fallas éticas y adelantó que la fiscalización “en tiempo real” será el nuevo estándar de la administración pública.

Acompañado por el líder del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, Ramírez Cuéllar presentó los ejes de un paquete de reformas integrales que impactarán a los 32 estados del país.

El objetivo es terminar con los procedimientos lentos en la revisión de cuentas públicas y dotar de “dientes” a las auditorías estatales.

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🗣️ Desde #Puebla, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anuncia que en septiembre presentará un paquete de “reformas radicales” para fortalecer la fiscalización de recursos públicos y garantizar sanciones para los servidores que incurran… pic.twitter.com/fXPSC1uvlk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

La iniciativa, que se presentará formalmente el 1 de septiembre de 2026, contempla modificaciones estructurales para las Auditorías Superiores y los Congresos.

Auditorías en tiempo real : Se busca eliminar la espera de años para detectar irregularidades, permitiendo fiscalizar el gasto mientras se ejecuta.

: Se busca eliminar la espera de años para detectar irregularidades, permitiendo fiscalizar el gasto mientras se ejecuta. Cuentas Públicas exprés : Se impondrá un límite de dos años para que los legisladores aprueben o reprueben el ejercicio de recursos, evitando que las anomalías prescriban.

: Se impondrá un límite de dos años para que los legisladores aprueben o reprueben el ejercicio de recursos, evitando que las anomalías prescriban. Facultad sancionadora : Las auditorías dejarán de ser meras observadoras y podrán imponer sanciones directas al comprobarse irregularidades.

: Las auditorías dejarán de ser meras observadoras y podrán imponer sanciones directas al comprobarse irregularidades. Protección al denunciante: Se creará un marco legal de protección total para los ciudadanos que alerten sobre actos de corrupción.

Ramírez Cuéllar reconoció abiertamente el revés sufrido por el partido al no alcanzar la Mayoría Calificada para la primera iniciativa constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, señaló que el éxito del “Plan B” ha trazado el camino para estos nuevos pendientes legislativos que buscan reducir los costos de la democracia.

Aliados “están arrepentidos”

En un tono crítico hacia sus compañeros de coalición, el vicecoordinador de Morena afirmó que los legisladores del PT y el Partido Verde han reflexionado tras haberle dado la espalda a la primera reforma electoral presidencial.

“Están arrepentidos, yo creo que van a modificar su conducta y en la próxima legislatura todos vamos a ir para reducir los costos en este país”, sentenció, asegurando que la unidad del bloque oficialista se recompondrá para las votaciones de septiembre.

🗣️ "Están arrepentidos, yo creo que van a modificar su conducta", señaló el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, sobre los aliados del PT y PVEM que se negaron a apoyar la #ReformaElectoral de la presidenta #ClaudiaSheinbaum.



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Editor: Renato León

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