MC Puebla respetará calendario para designar candidatos

Mientras los principales partidos políticos de Puebla aceleran sus procesos internos, Movimiento Ciudadano (MC) decidió marcar distancia.

La dirigente estatal del partido naranja, Fedrha Suriano Corrales, aseguró que su instituto no seguirá la ruta de las designaciones anticipadas ni caerá en el juego de los actos proselitistas fuera de los tiempos legales.

En contraste con los anuncios de Morena, el PAN y el Partido Verde, sentenció que el partido será disciplinado con el calendario oficial.

En entrevista, enfatizó que, antes de pensar en nombres para las boletas de 2027, la prioridad actual es el fortalecimiento de las estructuras municipales en todo el estado.

Suriano Corrales recordó que, legalmente, el proceso electoral en Puebla no inicia sino hasta el mes de noviembre, para la renovación de 217 presidencias municipales, 41 diputaciones locales y 16 diputaciones federales.

#Puebla 🗣️ A diferencia de otros partidos políticos, la dirigente de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fedrha Suriano, afirmó que su partido no adelantará la selección de candidaturas y respetará los tiempos que establece la ley electoral.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/pO0mm7JCiX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

En ese sentido, señaló que, aunque respeta la vida interna de sus adversarios, MC no replicará las estrategias de selección temprana que ya están en marcha.

Remarcó que la postura de no anticipar tiempos no es una decisión local aislada, sino una instrucción directa de la dirigencia nacional que encabeza Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado.

“Seremos respetuosos y tenemos una línea nacional. Esta consiste en respetar la ley y esperaremos los tiempos que nos marquen aquí en Puebla”, declaró la dirigente.

Editor: Renato León

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