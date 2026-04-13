Pepe Chedraui entrega 11 mil despensas en San Felipe Hueyotlipan

Con el compromiso de disminuir la carencia alimenticia en Puebla Capital, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital que dirige MariElise Budib, hizo entrega de más de 11 mil despensas del programa Alimentación Imparable en la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.

Para el alcalde, es fundamental mejorar el estado nutricional de los grupos prioritarios. Por ello, a través del DIF Puebla Capital y en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, se llevó a cabo esta entrega, que brinda un apoyo directo a las familias en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, reiteró que estos apoyos son gratuitos para todas y todos los poblanos, sin intermediarios, por lo que hizo un llamado a sumarse para acceder a ellos. Asimismo, destacó que estas acciones contribuyen a complementar los esfuerzos que se realizan a nivel federal y estatal.

“Y que tengan muy claro que estamos trabajando para Puebla, estamos trabajando para las y los ciudadanos poblanos. Que tengan bien claro que este trabajo se hace de común acuerdo con nuestro gobernador, Alejandro Armenta, y con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”, expresó.

Por su parte, el director general del Sistema Municipal DIF de Puebla, Jesús Alejandro Cortes Carrasco, destacó el respaldo del alcalde Pepe Chedraui y de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, ya que -afirmó- sin ellos el programa Alimentación Imparable, no sería posible. Al mismo tiempo agradeció a las y los presentes la confianza que han depositado. Afirmó que el Gobierno de la Ciudad es y seguirá siendo el aliado de las familias poblanas.

“El objetivo es claro, que ninguna niña o niño se vaya a dormir sin haber comido, que ninguna mujer embarazada, persona con discapacidad o persona adulta mayor viva con la incertidumbre de no poder cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Hoy, más que entregar un apoyo, estamos construyendo confianza. Estamos diciendo con hechos que no están solos, que hay un gobierno que los ve, que los escucha y que trabaja todos los días para ustedes”, puntualizó.

De igual forma, los presidentes de las juntas auxiliares de San Felipe Hueyotlipan, José Baraquiel Calva Limón, y de San Jerónimo Caleras, Ángel Soto Limón, agradecieron los apoyos recibidos para sus comunidades, asegurando que representan no solo tranquilidad, sino también un ahorro en la economía de las familias.

“Es un gusto presidente recibirlo aquí en San Felipe Hueyotlipan en estas instalaciones de este multideportivo. No me queda más que agradecer a todos ustedes por recibir este beneficio del programa Alimentación Imparable”, explicó el presidente auxiliar José Baraquiel Calva Limón.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refleja su compromiso por trabajar en favor de la seguridad alimentaria de las y los poblanos.

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