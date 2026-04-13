Pepe Chedraui alista presentación de Tren de Pavimentación

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, adelantó que el próximo miércoles presentará el Tren de Pavimentación con el que busca rehabilitar las calles de la capital del estado.

En entrevista, afirmó que ya se culminó con la etapa de licitación, por lo que iniciarán con el programa para darle prioridad a la pavimentación de las vialidades por encima del bacheo.

Por ello, reafirmó que el financiamiento de 440 millones de pesos es para darle prioridad a la pavimentación de la ciudad, por lo que atajó de nueva cuenta las críticas por la solicitud que hará el Ayuntamiento.

En este sentido, reiteró que ejercerán los recursos de manera transparente, ya que su administración ha sido reconocida en esta materia en diversas ocasiones.

Chedraui Budib aseveró que presentará en próximos días el desglosado de las obras y montos a erogar, tras conseguir el préstamo.

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“No somos iguales, hay mucha diferencia; nosotros no vamos a dejar ni un solo peso de deuda, ellos sí dejaron casi 500 millones de pesos de deuda. Nosotros vamos a dejar perfectamente dónde, cómo y cuándo los montos de las obras que se están haciendo y no como ellos, que no dejaron absolutamente nada”, dijo.

El edil de Puebla subrayó que su administración lleva hasta abril más de 400 mil baches tapados, acciones que conservará durante su gestión.

En este sentido, reprochó de nueva cuenta que la administración pasada dejara la ciudad abandonada y “hecha pedazos”.

El alcalde aseveró que, tras esta situación, el gobierno estatal tuvo que intervenir para la rehabilitación de cinco mil calles en el municipio, por lo que complementarán en coordinación el trabajo realizado desde el gobierno municipal.

Editor: César A. García

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