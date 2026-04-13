¿Ya votaste? San Andrés Cholula compite en Premios Mágicos por Excelencias

El municipio de San Andrés Cholula participa como candidato en los “Premios Mágicos por Excelencias 2026”, dentro de la categoría de turismo religioso, con el propósito de proyectar una de las manifestaciones más representativas de la comunidad sanandreseña.

Al invitar a la ciudadanía a votar, la presidenta municipal, Lupita Cuautle destacó que se presentó como proyecto las “Bajadas de la Virgen de los Remedios, un patrimonio de identidad y de fe”, ya que es una práctica viva que refleja el apoyo comunitario y la memoria histórica. Subrayó que esta tradición ha permitido mantener vigentes las expresiones culturales, fortalecer la cohesión social y promover el respeto por las tradiciones locales.

En la categoría participan otros destinos del país como Frontera (Tabasco), Huamantla (Tlaxcala), Izamal y Valladolid (Yucatán), Mineral del Chico (Hidalgo), Chapala, San Pedro Tlaquepaque, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Talpa de Allende (Jalisco), Santa Catarina Juquila (Oaxaca), Taxco (Guerrero), Tlalpujahua (Michoacán), así como Viesca (Coahuila) y Yuriria (Guanajuato).

¿Dónde votar?

El periodo de votación concluye el 14 de abril. El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a participar a través de este enlace.

Cabe destacar que estos premios son organizados por Grupo Excelencias y dentro de su evaluación considera aspectos como la conservación del patrimonio y la tradición religiosa, la participación comunitaria, la integración de agentes económicos locales, así como la preservación de los espacios de culto y el desarrollo de estrategias turísticas vinculadas.

De esta manera, San Andrés Cholula comparte con el país una de sus tradiciones más significativas, invitando a reconocer y valorar el legado cultural que da identidad a su comunidad y contribuye en la actividad económica y en el desarrollo local.

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