Diputados asisten a Jornada Estatal de Salud en Izúcar

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y la diputada Azucena Rosas Tapia, asistieron a la Jornada Estatal de Salud y Servicios Médicos realizada en el municipio de Izúcar de Matamoros, con el objetivo de constatar la atención médica gratuita que reciben las familias de la región.

Durante el evento, el legislador destacó la importancia del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía para garantizar el bienestar y la justicia social de la población.

“Porque solamente juntos, los gobiernos federal, estatal y municipales, así como el Congreso del Estado, generaremos bienestar social y justicia social para nuestros pueblos”, expresó.

En este sentido, reconoció la labor del Ejecutivo estatal por priorizar y garantizar el acceso a servicios de salud dignos, oportunos y de calidad para quienes más lo necesitan en las distintas regiones de la entidad.

La jornada se llevará a cabo en el Zócalo de Izúcar de Matamoros, del 13 al 17 de abril de 2026, donde las y los asistentes podrán acceder a diversos servicios gratuitos de salud.

Entre los servicios disponibles se encuentran consulta médica general, estudios de laboratorio, atención dental, radiografías, valoración visual con entrega de lentes, medicamentos gratuitos, módulo de nutrición, servicios veterinarios, así como acciones de prevención de la salud, incluyendo vacunación universal.

En el evento también se contó con la presencia de la diputada Azucena Rosas Tapia, quien destacó las acciones que se realizan para brindar servicios de salud en los 217 municipios, contribuyendo no solo a atender enfermedades, sino también a prevenirlas.

Asimismo, el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, reconoció la presencia del diputado Pável Gaspar y el respaldo del Ejecutivo estatal, así como la instalación de 13 unidades móviles en el municipio.

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