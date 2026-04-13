Obras del Cablebús en Puebla iniciarían en junio, tras obtener permisos

Las obras físicas del Cablebús de Puebla podrían iniciar en junio próximo, una vez que se obtengan los permisos correspondientes. El proyecto contempla el trasplante de 97 árboles y una inversión estatal de 105 millones de pesos para su operación y mantenimiento durante el primer año.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra presentó el proyecto final del sistema de transporte por cable, el cual —afirmó— es una alternativa más flexible en comparación a la expansión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pues no requiere intervención vial y mejorará la conectividad en zonas de alta demanda.

Destacó que el Cablebús generará menores emisiones contaminantes, con 48.2 toneladas de dióxido de carbono al año, frente a las 242 toneladas que emite una sola unidad de RUTA.

🗣️ El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA presenta el proyecto del Cablebús en Puebla, destaca que entre sus beneficios está la disminución de más del 300% en emisiones de dióxido de carbono en comparación con una unidad de RUTA



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Además, subrayó el ahorro presupuestal, pues mientras el subsidio anual de RUTA asciende a 957.9 millones de pesos, el Cablebús requerirá 105 millones únicamente en su primer año, con la proyección de ser autosustentable a partir del segundo.

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El funcionario indicó que el tiempo de traslado se reducirá a 36 minutos del CIS Angelópolis a la zona de los Estadios, trayecto que actualmente puede tomar hasta 100 minutos y requiere entre dos y cuatro transbordos.

Aplicarán mismo método de pago en RUTA, Cablebús y bicicletas públicas

Asimismo, señaló que el sistema formará parte de un modelo integral de movilidad, ya que sus estaciones estarán a menos de 500 metros de paraderos de RUTA y se conectarán con la red de ciclovías, donde operará el sistema de bicicletas públicas Yankuilotl, servicios que compartirán una misma tarjeta de pago.

En cuanto a tarifas, se analiza un costo estimado de 12 pesos, aunque el monto final sería menor y está en proceso de ser definido por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Además, adelantó que el servicio será gratuito de manera permanente para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria que viajen acompañados.

#Puebla 🚠 El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presentó el proyecto del #Cablebús y destacó que entre sus beneficios está la disminución de más del 300% en emisiones de dióxido de carbono en comparación con una unidad de #RUTA.



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Amparos y permisos en proceso

García Parra informó que se han promovido seis amparos contra el proyecto, de los cuales uno fue desechado y cinco tienen suspensión definitiva denegada, debido a que la obra aún no inicia y no se han acreditado afectaciones ambientales.

Reiteró que, hasta ahora, no se ha realizado ninguna intervención física ni se ha afectado árbol alguno, en cumplimiento con la normatividad vigente.

En ese sentido, dijo que el arranque de obras sigue condicionado a la conclusión de trámites y licencias ante autoridades municipales y estatales, pero se prevé que en junio inicien los primeros trabajos en campo.

El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA destacó que no se han realizado obras en sitio para el desarrollo de Cablebús, aseguró que el inicio de trabajos está sujeto a la conclusión de licencias y trámites. pic.twitter.com/LWWLzY6ot4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

Reducen impacto ambiental

Asimismo, el coordinador de Gabinete enfatizó que el impacto ambiental se ha reducido significativamente, al pasar de 752 a 97 árboles que serán trasplantados o podados, debido a que se encuentran en el trayecto del Cablebús.

Detalló que en el CIS Angelópolis se redujo de 38 a 7 árboles; en la BUAP, de 314 a 21; en el Parque Juárez, de 116 a 14; en el CENHCH, de 56 a 1; en el Parque Ecológico, de 101 a 10; en Xonaca, de 10 a 4; en el Parque Biblioteca, de 34 a 9; y en el cerro de Amalucan, de 28 a 1.

En cuanto a la instalación de torres, se prevé la reubicación de 10 árboles en la Línea 1, otros 10 en la Línea 2, siete en la Línea 3 y tres en la Línea 4.

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