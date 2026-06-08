BUAP presenta sistema digital para administrar expedientes laborales

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCyTIC), presentó el Sistema Institucional de Expediente Laboral (SIDEL), un programa que ofrece mecanismos digitales accesibles para la administración, actualización y resguardo de la información del personal universitario.

En la presentación, la rectora Lilia Cedillo Ramírez indicó que el sistema se trabajó durante dos años para optimizar procesos de obtención de documentos en trámites como la renovación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), la actualización curricular, la trayectoria institucional y auditorías federales.

La rectora aseguró que existe un especial cuidado en el manejo de los datos digitalizados para garantizar su seguridad y resguardo, e invitó a socializar el sistema entre los trabajadores universitarios. “Que cuando a nosotros nos ha tocado participar como solicitantes, pero también como evaluadores de diferentes procesos, es de verdad engorroso el estar buscando los documentos de todos nosotros en diferentes archivos, carpetas y demás”, señaló.

Cedillo Ramírez añadió: “Yo los invito a todos ustedes a que socialicen esta información, que se las comenten a todos los miembros de sus comunidades, tanto académicas como administrativas, y que les hagan ver la importancia que tiene para ellos y para nosotros como institución contar con este sistema institucional de expediente laboral, pero sobre todo actualizarlo“.

El titular de Recursos Humanos, maestro Sandro Reyes Soto, explicó que SIDEL permite que el expediente de cada trabajador se albergue en un solo sitio mediante la digitalización, resguardo, actualización, consulta en tiempo real, control y auditoría, así como la emisión de reportes, indicadores e interoperabilidad.

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