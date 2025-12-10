UDLAP recibe la 3.ª Copa Vatel para impulsar talentos culinarios

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió sus laboratorios y espacios especializados para recibir la tercera edición de la Copa Vatel, un concurso interuniversitario organizado por Vatel Club México, capítulo Puebla, el cual impulsa las competencias culinarias de estudiantes de gastronomía y hospitalidad.

Reafirmando su liderazgo como poseedora de espacios de primer nivel y sede de eventos académicos de prestigio, la UDLAP recibió a representantes de siete universidades provenientes de Puebla y Tlaxcala, quienes se enfrentaron al reto de preparar un menú de tres tiempos, fusionando técnicas clásicas francesas con ingredientes mexicanos de alto valor cultural y culinario. Los platillos presentados fueron: una tartaleta de champiñones y queso de cabra, un estofado de ternera al estilo de Borgoña y un volcán de chocolate con helado de vainilla, recetas cuyo nivel de ejecución y complejidad evidenciaron la preparación técnica de los concursantes, así como la calidad de la formación culinaria de las instituciones participantes.

Durante la premiación, el chef Roberto Palacios Magaña, director académico del Departamento de Turismo de la UDLAP, destacó la importancia de recibir a jóvenes cocineros en los laboratorios y espacios profesionales de la universidad y dijo que “la UDLAP está muy interesada en hacerles saber que tienen las puertas abiertas con nosotros”. Asimismo, subrayó la relevancia de que los estudiantes compitan sin perder de vista la colaboración entre universidades, señalando que “esta disciplina exige crecer juntos”.

Por su parte, el chef francés Guy Santoro, Maître Cuisinier de France y figura imprescindible en la alta gastronomía mexicana, quien viajó a Puebla para presenciar esta competencia, remarcó el valor formativo de la Copa Vatel para los jóvenes talentos. “Cada vez en la vida tenemos que medirnos, y la única manera es participar en cualquier tipo de concurso a nivel nacional o internacional, y ver dónde estamos posicionados”, aseguró.

La Copa Vatel reunió a un jurado conformado por líderes gastronómicos; además del chef Guy Santoro, estuvieron presentes los chefs: Oliver Gatica, Iván Pérez, Lalo Luna, Jorge García, Fernando Galicia, Bruno Airagnes, Pedro Ojeda, vicepresidente de Vatel Club Puebla, y Giuseppe Pizzo, presidente de la Asociación de Cocineros de Italia en México, así como Eduardo Valdovinos, director general de Gran Fiesta Americana.

Al finalizar la jornada, los resultados del 3.º Concurso Puebla Copa Vatel Club México Universitario 2025 consolidaron el alto nivel mostrado por los participantes. Se otorgaron reconocimientos especiales en distintas categorías, como por ejemplo el entregado a la UDLAP, quien fue distinguida en la categoría “Organización”. En la premiación principal, el primer lugar fue otorgado a Le Cordon Bleu; la UPAEP obtuvo segundo lugar, mientras que Issima se colocó en la tercera posición.

A través de esta colaboración, la UDLAP refrenda su compromiso de ser un punto de encuentro entre profesionales, estudiantes y especialistas de alto nivel, demostrando que sus instalaciones de primer nivel junto con sus laboratorios equipados con estándares internacionales impulsan el desarrollo de experiencias competitivas, lo cual ayuda al crecimiento académico y profesional de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Culinarias. Si deseas conocer más sobre la UDLAP, que actualmente celebra 85 años de historia y 55 de su campus en Puebla, o estudiar la Licenciatura en Artes Culinarias, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias.

