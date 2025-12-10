UDLAP reafirma acreditación nivel VI ante la SACSCOC

El día de hoy en la ciudad de Nashville, Tennessee, la Universidad de las Américas Puebla obtuvo la reafirmación de su acreditación institucional en nivel VI sin observaciones ni recomendaciones ante la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC), para el periodo 2025-2035, reafirmando con esto su compromiso con la excelencia académica, la calidad internacional, el enfoque integral, la investigación relevante, la facultad de prestigio y la cultura de mejora continua que reafirma su posición como la mejor opción para los jóvenes que desean realizar sus estudios de educación superior.

Esta distinción es recibida en el cierre de los festejos institucionales de su 85 aniversario de su fundación y de sus 55 años en el Estado de Puebla. Por ello, la UDLAP comparte con mucho orgullo estos excelentes resultados con su comunidad universitaria y con la sociedad, reflejo de su compromiso constante con la educación de calidad, reconocimiento que ostenta desde 1959.

Para recibir la notificación de la reafirmación de la acreditación institucional, las autoridades de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encabezadas por el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico de la institución, asistieron a la Reunión Anual 2025.

La delegación de la UDLAP participó en diversas sesiones de trabajo y conferencias plenarias, presididas por el Dr. Stephen L. Pruitt, Presidente de la SACSCOC, y la Dra. Talithia Williams, conferencista de TEDx y Profesora Asociada de matemáticas en la Universidad Harvey Mudd. El anuncio de la reafirmación institucional se llevó a cabo durante la asamblea de delegados, presidida por el Dr. Blaine Hansen, Director del Consejo Ejecutivo de la SACSCOC y Vicepresidente del Lees-McRae College, en Carolina del Norte.

La SACSCOC es uno de los seis organismos regionales para la acreditación y validación oficial de estudios de las instituciones que otorgan títulos de educación superior en los Estados Unidos de América. Este organismo acredita a cerca de 800 instituciones en los 11 estados del sur de los Estados Unidos de América, así como a un grupo selecto de universidades en Latinoamérica y Medio Oriente. Actualmente, en México, solo 4 instituciones de educación superior cuentan con este prestigioso reconocimiento.

A través de esta distinción, la Universidad de las Américas Puebla agradece la dedicación de su comunidad para mantener los más altos estándares en la educación en México y reafirma así su compromiso con la formación de profesionales de la más alta calidad en beneficio de nuestra sociedad.

Te recomendamos: